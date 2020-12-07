Новая жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о том, что снова была в больнице из-за своего недуга

Не так давно девушка на какое-то время пропала из социальных сетей. Позже она пояснила, что у нее сильно разболелась почка, однако врачи так и не поставили четкого диагноза. Как пишет Politeka.net, в своих Сториз Горняк поделилась новыми подробностями болезни.

Так, Кристина рассказала, что снова была в больнице.

«Помчала в больницу опять с этой почкой. В общем история продолжается, но скажу так, что ничего критичного ничего вроде там нет. Почему она болит пока непонятно…надо делать КТ и дальше обследовать», - рассказала Горняк.

Свою историю с почкой она назвала «непонятной».

Отметим, что не так давно Горняк переболела и китайским вирусом. Она уже жаловалась на свое самочувствие и предполагала, что это могут быть последствия болезни.

«Будто посыпалась. Хотя у меня абсолютно все анализы в норме и я очень активная сама по себе. Многие сейчас мне пишут, что у них после короны то же самое. Мы сдавали анализы, все окей за исключением нюанса в почке, но он у меня очень давно и никогда не давал о себе знать», - отметила блогер.

Напомним, жена Остапчука совсем посыпалась, болезнь все никак не отпускает: "У меня очень давно...".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука показала постельные шалости с мужем на зависть бывшей, кадры облетели сеть.

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