Новая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука взялась за свою фигуру

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка спросила совета у поклонников касательно быстрого набора веса. Кристина Горняк отметила, что после продолжительных болезней сильно похудела.

«Я сильно исхудала. Нервишки уже шалят. Как быстро поправиться. Но чтобы вкусно», - обратилась Кристина к аудитории, отметив, что ее мама в молодости набирала вес, кушая сметану и запивая ее пивом.

Позже Кристина начала делиться советами, которые ей написали в директ. Она отметила, что одни девушки посоветовали ей есть манную кашу, побольше сладкого и хлебобулочных изделий. Другие посоветовали красотке пропить антидепрессанты.

«Но большинство сказали беременеть. То есть, я так понимаю, что все проблемы женщины заканчиваются, когда она беременная. Или начинаются еще больше», - подытожила Кристина.

Позже она продолжила развивать тему, отметив, что пока не беременна последует совету поклонниц и будет пить антидепрессанты в виде чая и вина.

Правда, Кристине пришлось пожалеть о ее шутке, так как директ взорвали девушки, желающие узнать, какие именно таблетки она будет пить. Красотка поспешила заверить поклонниц, что не собирается принимать медикаментозные препараты.

Напомним, что жена Остапчука показала постельные шалости с мужем на зависть бывшей, кадры облетели сеть: «Кайф».

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук стал жертвой смелых откровений о развлечениях с чьей-то свекровью: "Девчонки, прекращайте!".

Также Politeka писала, что жена Остапчука снова оказалась в больнице, поставить диагноз не могут: "Необходимо делать...".