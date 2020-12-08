Український ведучий Володимир Остапчук сколихнув мережу несподіваною розповіддю

Як пише Politeka.net, історією він поділився у своїх сторіз в Instagram.

"Моя вчорашня сторіс про те, як голий Остапчук бігав чиєюсь свекрухою голий по снігу, підірвало мені директ. Ви почали вже ділитися своїми еротичними фантазіями, де я вам снюсь. Дівчата, припиняйте», - звернувся Остапчук до фоловерів.

"Сьогодні згадала один кумедний випадок. Якось, сидячи за столом, моя свекруха розповідала свій сон, в якому вона разом з вами голяка бігала по білосніжному снігу. Згадали, посміялися. Я і кажу, ось він живе і навіть не здогадується, що діється в чужих снах», - написала йому напередодні прихильниця.

Нагадаємо, раніше, нова дружина українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник розповіла про те, що знову опинилася в лікарні через свою недугу.

Не так давно дівчина на якийсь час пропала з соціальних мереж. Пізніше вона пояснила, що у неї сильно розболілася нирка, проте лікарі так і не поставили чіткого діагнозу.

Відзначимо, що не так давно Гірник разом з чоловіком перехворіли китайським вірусом. Вона вже скаржилася на своє самопочуття і припускала, що це можуть бути наслідки хвороби.

Нагадаємо, дружина Остапчука зовсім посипалася, хвороба все ніяк не відпускає: "у мене дуже давно...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука показала постільні витівки з чоловіком на заздрість колишньої, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що безбашений Остапчук здивував витівкою в магазині і розкрив, чим займається з новою дружиною: "Ой, Вова, дитячий садок!".