Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася інтимними постільними кадрами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала сторіс, на яких зняла їх з Володимиром ранок. Христина без сорому зняла себе в ліжку зі сплячим чоловіком і показала, як вони прокидаються.

"Забула, коли ми спали так довго-кайф!",- підписала Христина відео, додавши, що прокинулися вони о 10.13.

Красуня не забула побешкетувати в ліжку. Вона поцілувала сплячого Остапчука, чим розбудила його. Телеведучий у відповідь тільки потягнувся. Варто відзначити, що кадри вийшли дуже ніжними і пустотливими – на заздрість колишній дружині Володимира Олені, яка, за словами Христини, стежить за її аккаунтом з фейкових сторінок.

Нагадаємо, що Володимир і Христина одружилися восени 2020 року, хоча тільки в минулому році телеведучий розлучився зі своєю першою дружиною. Досі Володимир не може налагодити стосунки з колишньою, з якою виховує двох спільних дітей.

Раніше ми писали, що Христина Горняк скаржилася на стан свого здоров'я. Жінка перехворіла китайським вірусом, після чого у неї загострилися проблеми з нирками, які раніше не давали про себе знати. До неї навіть приїжджала швидка допомога.

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