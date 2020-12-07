Нова дружина українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк розповіла про те, що знову була в лікарні через свою недугу

Не так давно дівчина на якийсь час пропала з соціальних мереж. Пізніше вона пояснила, що у неї сильно розболілася нирка, проте лікарі так і не поставили чіткого діагнозу. Як пише Politeka.net, у своїх сторіз Гірняк поділилася новими подробицями хвороби.

Так, Христина розповіла, що знову була в лікарні.

"Помчала в лікарню знову з цією ниркою. Загалом історія триває, але скажу так, що нічого критичного нічого начебто там немає. Чому вона болить поки незрозуміло...треба робити КТ і далі обстежити", - розповіла Гірник.

Свою історію з ниркою вона назвала "незрозумілою".

Відзначимо, що не так давно Гірняк перехворіла і китайським вірусом. Вона вже скаржилася на своє самопочуття і припускала, що це можуть бути наслідки хвороби.

"Ніби посипалася. Хоча у мене абсолютно всі аналізи в нормі і я дуже активна сама по собі. Багато зараз мені пишуть, що у них після корони те ж саме. Ми здавали аналізи, все окей за винятком нюансу в нирці, але він у мене дуже давно і ніколи не давав про себе знати", - зазначила блогер.

Нагадаємо, дружина Остапчука зовсім посипалася, хвороба все ніяк не відпускає: "у мене дуже давно...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука показала постільні витівки з чоловіком на заздрість колишньої, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що безбашений Остапчук здивував витівкою в магазині і розкрив, чим займається з новою дружиною: "Ой, Вова, дитячий садок!".