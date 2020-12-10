Новая жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк посветила аппетитными «булочками»

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка решила отвечать на вопросы своих подписчиков. Один из поклонников спросил Кристину, жалеет ли она о каком-либо случае из своей жизни, и хотела бы она что-то изменить.

Красотка сопроводила свой ответ невероятно горячим снимком. Она была в бассейне. Повернувшись спиной к камере и немного приподнявшись Кристина показала свою соблазнительную пятую точку. Красный цвет купальника добавил пикантности фото.

«Был и не один. Но их нельзя изменить! Но могу себя с ними принять», - честно ответила Кристина на вопрос поклонника.

Кроме этого, она добавила, что всегда извиняется, если извинения способны изменить и исправить какую-то неприятную ситуацию.

Напомним, что Кристина Горняк стала известна широкой аудитории после того, как появились первые слухи о ее романе с Владимиром Остапчуком, который переживал трудный развод. Спустя некоторое время пара официально объявила о своем романе, а осенью 2020 года поженилась.

Впрочем, бывшая жена Остапчука до сих пор находится с ним в сложных отношениях, убеждая, что Кристина увела мужа из семьи.

Напомним, что Кристина Горняк показала постельные шалости с мужем на зависть бывшей, кадры облетели сеть: «Кайф».

Как сообщала Politeka, Кристина Горняк пожаловалась на мужа и показала, как выглядит их семейная жизнь: "Ничего не видит и не слышит".

Также Politeka писала, что Кристина Горняк неожиданно заговорила о беременности и антидепрессантах: "Все проблемы женщины...".