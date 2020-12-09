Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як виглядає його сімейне життя з новою дружиною-Христиною Гірник

Як повідомляє Politeka.net, пара поділилася домашніми кадрами в Instagram.

Так, Остапчук вирішив розповісти жінкам про те, що чоловіки не розуміють натяків.

"Ми точно з іншої планети. На нас не працюють фото "а було б добре", "ось дивись яка краса", "а що ти мені готуєш". Мужик у відносинах, це солдат в армії: ми слухаємо чіткі і виразні накази і тільки так готові їх виконувати", - написав ведучий у своєму пості.

На відео його дружина намагається "натякнути", який подарунок хоче від чоловіка, залишаючи досить прямолінійні написи по всій квартирі, проте розуміє це Остапчук лише в самому кінці.

"Мій чоловік ніколи нічого не бачить і не чує. Йому все необхідно повторювати по кілька разів", - скаржиться Гірняк на жартівливому відео.

Підписники тут же відреагували на пост ведучого.

"Даааа вже, це точно, ти правий, треба все говорити на пряму! Вова, ти не один, Вас мільйони, і в цьому немає нічого такого, Так нас влаштував Боженька!", "натяк натяком...головне щоб у вашого чоловіка була можливість виконувати ваші натяки", - пишуть люди.

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