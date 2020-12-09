Нова дружина українського телеведучого Володимира Остапчука взялася за свою фігуру

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина запитала поради у шанувальників щодо швидкого набору ваги. Христина Горняк зазначила, що після тривалих хвороб сильно схудла.

"Я сильно схудла. Нерви вже шалять. Як швидко набрати вагу. Але щоб смачно", - звернулася Христина до аудиторії, зазначивши, що її мама в молодості набирала вагу, коли їла сметану і запивала її пивом.

Пізніше Христина почала ділитися порадами, які їй написали в дірект. Вона зазначила, що одні дівчата порадили їй їсти манну кашу, побільше солодкого і хлібобулочних виробів. Інші порадили красуні пропити антидепресанти.

"Але більшість сказали вагітніти. Тобто, я так розумію, що всі проблеми жінки закінчуються, коли вона вагітна. Або починаються ще більше", - підсумувала Христина.

Пізніше вона продовжила розвивати тему, зазначивши, що поки не вагітна виконає пораду прихильниць і буде пити антидепресанти у вигляді чаю і вина.

Правда, Христині довелося пошкодувати про її жарт, так як дірект підірвали дівчата, які бажають дізнатися, які саме таблетки вона буде пити. Красуня поспішила запевнити прихильниць, що не збирається приймати медикаментозні препарати.

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