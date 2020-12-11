Танцующая натариус Кристина Горняк, вторая жена телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, выдала любопытные детали о своей семейной жизни

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала во время отдыха. Так, стройная Кристина похвасталась аппетитной фигурой в соблазнительном микро-бикини розового цвета.

С распущенными волосами и солнцезащитными очками на лице, девушка поманила сочной фигуркой, стоя на берегу моря и утопая босыми ножками в песке. При этом в руке Горняк держала почти опустошенный бокал, скорее всего, с белым вином.

В "сториз" красотка отвечает на каверзные вопросы пользователей. Один из них звучал следующим образом: "Когда планируете детей?".

Жена Остапчука удивила ответом: "Сейчас открою свой календарь планов и посмотрю. Что за вопрос? Когда бог даст, тогда я стану мамой".

Ранее мы сообщали, Горняк ответила на еще один любопытный вопрос. И также, как и на фото выше, предстала в бикини, только в этот раз в красном. Девушка плавала в бассейне, оперевшись о бортик и повернувшись к камере упругими "булочками". На голове у красотки была симпатичная повязка в тон купальника в белый горошек.

Кристина ответила на вопрос, были у нее в жизни случаи, которые она хотела бы исправить и поступить по-другому.

«Был и не один. Но их нельзя изменить! Но могу себя с ними принять», - честно ответила жена Остапчука.

Напомним, не прошло и года после трудного развода, как Владимир Остапчук, оставив бывшую с двумя детьми, женился на Кристине.

Пара расписалась 15 октября в ЗАГСе без гостей, а сама же церемония состоялась в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время романтической церемонии разволновавшийся Остапчук не смог сдержать слез. К слову, гостей на торжестве развлекала Верка Сердючка.

Напомним, что Кристина Горняк показала постельные шалости с мужем на зависть бывшей, кадры облетели сеть: «Кайф».

Как сообщала Politeka, Кристина Горняк пожаловалась на мужа и показала, как выглядит их семейная жизнь: "Ничего не видит и не слышит".

Также Politeka писала, что Кристина Горняк неожиданно заговорила о беременности и антидепрессантах: "Все проблемы женщины...".