Телеведучого Володимира Остапчука помітили в компанії іншої, поки дружина не бачила

Як повідомляє Politeka.net, таке жартівливе відео з'явилося на сторінці знаменитості в соціальній мережі "Instagram". Володимир Остапчук поділився кадрами із закулісся проекту "Hollywood українською" від Sweet.tv.

Ведучий відправився брати інтерв'ю у жінки-брюнетки, а його подруга, актриса Анастасія Єлісєєва, вирішила пожартувати і записала звернення до Христини, натякнувши на зраду.

"Крісті, я все контролюю, значить. Тут, справа в тому, що поки ти на роботі - твій з якоюсь іншою. Але ми спостерігаємо, ми все контролюємо", - заявила знаменитість.

Варто відзначити, що нова дружина Володимира Остапчука і сама може без праці спокусити чоловіка. У мікроблозі Instagram Христина регулярно відповідає на питання своїх передплатників, а нещодавно один з користувачів поцікавився, чи шкодує дівчина про вчинки у своєму житті і чи хоче щось змінити в минулому.

В якості відповіді вона виклала дуже гарячий знімок, зроблений в басейні. Дружина телеведучого повернулася спиною до камери, злегка піднялася і показала свої пружні сідниці, обтягнуті червоними трусиками купальника.

"Був і не один. Їх не можна змінити! Але можу себе з ними прийняти", - чесно відповіла Христина на питання шанувальника.

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