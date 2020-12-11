Телеведущего Владимира Остапчука заметили в компании другой, пока жена не видела

Как сообщает Politeka.net, такое шуточное видео появилось на странице знаменитости в социальной сети "Инстаграм". Владимир Остапчук поделился кадрами из закулисья проекта "Hollywood українською" от Sweet.tv.

Ведущий отправился брать интервью у женщины-брюнетки, а его подруга, актриса Анастасия Елисеева, решила подшутить и записала обращение к Кристине, намекнув на измену.

"Кристи, я все контролирую, значит. Тут, дело в том, что пока ты на работе - твой с какой-то другой. Но мы наблюдаем, мы все контролируем", - заявила знаменитость.

Стоит отметить, что новая жена Владимира Остапчука и сама может без труда соблазнить мужчину. В микроблоге Инстаграм Кристина регулярно отвечает на вопросы своих подписчиков, а недавно один из пользователей поинтересовался, жалеет ли девушка о поступках в своей жизни и хочет ли что-то изменить в прошлом.

В качестве ответа она выложила очень горячий снимок, сделанный в бассейне. Жена телеведущего повернулась спиной к камере, слегка приподнялась и показала свои упругие ягодицы, обтянутые красными трусиками купальника.

«Был и не один. Их нельзя изменить! Но могу себя с ними принять», - честно ответила Кристина на вопрос поклонника.

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