Танцующий нотариус Кристина Горняк, новая жена телеведущего Владимира Остапчука, изумила выходкой
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.
Босоногая брюнетка уселась на пол рядом с новогодней елкой, при полном "параде", в кремовом платье, с идеальной укладкой и ярким макияжем.
Кристина немного задрала подол, сверкнув стройными ножками, а также похвасталась фантастическим декольте, не надев бюстгальтера.
Горняк заглянула в одну из коробочек под елкой, не скрывая своего восторга.
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"Дорогие мои, ну что, начнём-с!!!!!", - говорится в подписи. Девушка презентовала собственные наборы с косметическими средствами, которые намерена удачно продать.
Одним из первых пост прокомментировал ее супруг.
"🔥 сейчас разметут, я бы так и сделал 💪", - написал Остапчук.
Ранее мы сообщали, Кристина показала кадры с вечеринки, на которой они с мужем, судя по всему, отожгли по полной.
На одном из кадров, девушка козырнула "бесконечными" ножками в платье с развратным разрезом до бедра. При этом Остапчук на заднем плане "валялся" на полу с бутылкой шампанского. И неизвестно, от чего больше захмелел ведущий - от вида такой красоты, или все же алкоголя.
На других снимках парочка дурачилась и кривлялась - похоже, что им было очень весело.
"Идет кругом голова...", - поется в песне, которой сопроводила пост Кристина.
Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался
Также Politeka писала, что жена Владимира Остапчука в соблазнительном бикини сделала важное признание