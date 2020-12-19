Владимир один из первых прокомментировал

Танцующий нотариус Кристина Горняк, новая жена телеведущего Владимира Остапчука, изумила выходкой

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.

Босоногая брюнетка уселась на пол рядом с новогодней елкой, при полном "параде", в кремовом платье, с идеальной укладкой и ярким макияжем.

Кристина немного задрала подол, сверкнув стройными ножками, а также похвасталась фантастическим декольте, не надев бюстгальтера.

Горняк заглянула в одну из коробочек под елкой, не скрывая своего восторга.

"Дорогие мои, ну что, начнём-с!!!!!", - говорится в подписи. Девушка презентовала собственные наборы с косметическими средствами, которые намерена удачно продать.

Одним из первых пост прокомментировал ее супруг.

"🔥 сейчас разметут, я бы так и сделал 💪", - написал Остапчук.

Ранее мы сообщали, Кристина показала кадры с вечеринки, на которой они с мужем, судя по всему, отожгли по полной.

На одном из кадров, девушка козырнула "бесконечными" ножками в платье с развратным разрезом до бедра. При этом Остапчук на заднем плане "валялся" на полу с бутылкой шампанского. И неизвестно, от чего больше захмелел ведущий - от вида такой красоты, или все же алкоголя.

На других снимках парочка дурачилась и кривлялась - похоже, что им было очень весело.

"Идет кругом голова...", - поется в песне, которой сопроводила пост Кристина.