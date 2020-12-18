Танцующий нотариус Кристина Горняк показала, как развлекается с мужем, телеведущим Владимиром Остапчуком

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде.

Кристина показала кадры с вечеринки, на которой они с мужем, судя по всему, в хмельном угаре отожгли по полной.

Так, Горняк продемонстрировала стройную фигуру в темном платье с развратным разрезом до бедра. На одном из кадров, на переднем плане девушка козырнула "бесконечными" ножками перед опьяневшим супругом - тот расселся на полу, приложившись к бутылке.

На других снимках парочка дурачилась и кривлялась перед камерой - похоже, что им было очень весело.

"Идет кругом голова...", - поется в песне, которой сопроводила пост Кристина. Очевидно, что композиция выбрана не спроста.

"Вечеринка года", - а так подписаны сами кадры.

Ранее мы сообщали, в Сети появилось трогательное семейное видео: Владимир с супругой нарядили первую в их совместной жизни новогоднюю елочку. Пара предстала в кадре почти в одинаковых нарядах: белом верхе и джинсах.

Кристина ползала на коленях, взбиралась на быльце дивана и время от времени, между развешиванием дождика и других украшений, они с мужем обнимались и пили кофе.

"Все, что я хочу на Рождество, это тыыы! ❤️ Ура! Мы нарядили нашу красотку, а вы свою???", - подписала кадры жена телеведущего.

"Такие шустрые!🔥🔥🔥"; "Аааа, как красиво😻 такие милые";"Как гармонично и очень по-семейному!!!🔥❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался

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