Танцующая нотариус Кристина Горняк, новая жена телеведущего Владимира Остапчука произвела фурор свежим видео

Как передает Рoliteka.net, девушка опубликовала новые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с супругом за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кристина вместе с Владимиром нарядили первую в их семейной жизни новогоднюю елочку. Пара предстала в кадре в почти одинаковых нарядах: белом верхе и джинсах. Видимо, процесс был очень долгим, так что Горняк включила перемотку. Девушка ползала на коленях, взбиралась на быльце дивана и время от времени, между развешиванием дождика и других украшений, Кристина с Владимиром обнимались и пили кофе.

В подписи девушка заговорила о своем желании на праздники:

"Все, что я хочу на Рождество, это тыыы! ❤️ Ура! Мы нарядили нашу красотку, а вы свою???"

Остапчук не удержался, чтобы не прокомментировать такую милоту. "Наша первая семейная елка❤️", - написал телеведущий.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Очень люблю когда люди скидывают такие семейные, уютные события из жизни😊"

"Такие шустрые!🔥🔥🔥"

"Аааа, как красиво😻 такие милые"

"Как гармонично и очень по-семейному!!!🔥❤️"

"Круто, молодцы! Счастье и любви Вам😘"

Ранее мы сообщали, у себя в "сториз" Кристина ответила на каверзный вопрос пользователей Сети по поводу того, когда она планирует заводить детей.

"Сейчас открою свой календарь планов и посмотрю. Что за вопрос? Когда бог даст, тогда я стану мамой", - немного вспылила жена телеведущего.

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