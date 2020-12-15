Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, какой хочет получить подарок на Новый год
Откровенное признание девушка сделала в своем личном Instagram.
Так, новая жена телеведущего Владимира Остапчука предложила своим поклонникам задать ей вопросы в микроблоге.
Один из подписчиков спросил, какой бы подарок Кристина хотела бы получить на Новый год.
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Новая жена шоумена Владимира Остапчука откровенно заговорила о своем здоровье и о том, как на него повлиял китайский вирус, которым они переболели с мужем.
"Реально поняла, что очень хочу такое самочувствие як было до короны. Самый лучший бы подарок был! А то что-то посыпалась", - призналась Кристина своим поклонникам.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук и его новая жена Кристина вместе переболели китайским вирусом.
Позитивные тесты звездная пара получила еще в сентябре 2020 года.
Пара планировала пожениться в ближайшее время и все было уже практически готово, однако влюбленные заразились китайским вирусом и были вынуждены поменять свои планы.
Остапчук признавался, что когда он болел, то это была самая тяжелая неделя в его жизни.
Что касается Кристины, то девушка перенесла болезнь в легкой форме и у нее не было никаких симптомов.
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