Телеведущий Владимир Остапчук показал пятничный вечер с женой
Как сообщает Politeka.net, Владимир Остапчук – человек, который не нуждается в представлении, ведь практически каждый день о нем появляется все больше новостей и обсуждений в СМИ.
Недавно телеведущий Владимир Остапчук женился во второй раз: он взял в жены нотариуса Кристину Горняк. В своем Instagram он показал, как провел пятничный вечер со своей супругой.
Так, на кадрах, которые он показал в Stories его семья и друзья собрались за одним столом. Но вместо того, чтобы смотреть футбол, они вместе смотрели "Холостячку" с Ксенией Мишиной.
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"Сегодня у меня мог быть футбол или мужские занятия, но только посмотрите, что мы смотрим - "Холостячку" с Мишиной" - говорит Остапчук на видео и показывает соответствующие кадры.
Судя по видео женская половина компании Остапчука не согласны с выбором Мишиной, ведь хотели, чтобы актриса осталась с Алексеем. Что касается Остапчука, то он тактично промолчал.
"Мы не согласны, но что-то в нем есть. Неплохая из них пара. Ей же не 57 еще есть время передумать", - ответили его подруги.
Напомним, что "Холостячка" Ксения Мишина в финале первого украинского шоу такого формата сделала свой выбор. В итоге сердце Ксении Мишиной досталось Александру Эллерту, несмотря на то, что Ксения говорила накануне, что в "Алексее Тригубенко полностью уверена".
Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался.
Также Politeka писала, что жена Владимира Остапчука в соблазнительном бикини сделала важное признание.