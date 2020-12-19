Телеведущий Владимир Остапчук показал пятничный вечер с женой

Как сообщает Politeka.net, Владимир Остапчук – человек, который не нуждается в представлении, ведь практически каждый день о нем появляется все больше новостей и обсуждений в СМИ.

Недавно телеведущий Владимир Остапчук женился во второй раз: он взял в жены нотариуса Кристину Горняк. В своем Instagram он показал, как провел пятничный вечер со своей супругой.

Так, на кадрах, которые он показал в Stories его семья и друзья собрались за одним столом. Но вместо того, чтобы смотреть футбол, они вместе смотрели "Холостячку" с Ксенией Мишиной.

"Сегодня у меня мог быть футбол или мужские занятия, но только посмотрите, что мы смотрим - "Холостячку" с Мишиной" - говорит Остапчук на видео и показывает соответствующие кадры.

Судя по видео женская половина компании Остапчука не согласны с выбором Мишиной, ведь хотели, чтобы актриса осталась с Алексеем. Что касается Остапчука, то он тактично промолчал.

"Мы не согласны, но что-то в нем есть. Неплохая из них пара. Ей же не 57 еще есть время передумать", - ответили его подруги.

Напомним, что "Холостячка" Ксения Мишина в финале первого украинского шоу такого формата сделала свой выбор. В итоге сердце Ксении Мишиной досталось Александру Эллерту, несмотря на то, что Ксения говорила накануне, что в "Алексее Тригубенко полностью уверена".

Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался.

Также Politeka писала, что жена Владимира Остапчука в соблазнительном бикини сделала важное признание.