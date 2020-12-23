Танцующая нотариус Кристина Горняк, жена телеведущего Владимира Остапчука, порадовала поклонников новыми кадрами

Как передает Politeka.net, девушка показала в своих "сториз" в Инстаграм, как выглядит по утрам - без макияжа и собранная наспех.

Так, Кристина засняла, как они с Владимиром едут в лифте.

"Мы, как сонные мухи, вылетели на завтрак...", - говорит девушка, добавив, что сегодня намечается активный день, в частности, она собирается побывать за кулисами шоу "Маска", где ее муж - ведущий.

Позднее, собираясь на проект к Остапчуку, Кристина заглянула в салон красоты, показав процесс, как превращается в красавицу.

"Бэкстейдж... Навожу красоту... Что же будет?", - с интригой произносит еще ненакрашенная Кристина, и в следующий момент предстает перед камерой уже в роскошном виде. Удачный макияж и идеальная прическа - и ее уже не узнать.

"Сегодня у меня такой нежный мейкап, но со стрелочками, для того, чтобы выделить взгляд...", - пококетничала девушка.

На следующих кадрах жена Остапчука показала в перемотке, как над ней "колдовали" мастера.

"Вот хочу, чтобы всегда так, за 30 секунд!", - подписала Кристина.

Ранее мы сообщали, Горняк подразнила публику, задрав кремовое платье и усевшись в таком виде под елочкой.

Кристина сверкнула стройными ножками, а также похвасталась фантастическим декольте, не надев бюстгальтера.

"Дорогие мои, ну что, начнём-с!!!!!", - говорится в подписи. Девушка презентовала собственные наборы с косметическими средствами, которые намерена удачно продать.

Одним из первых пост прокомментировал ее супруг.

"🔥 сейчас разметут, я бы так и сделал 💪", - написал Остапчук.

Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался

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