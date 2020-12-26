Танцующая нотариус Кристина Горняк, новая жена ведущего Владимира Остапчука, порадовала поклонников новым ярким фото
Как передает Politekа.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, "застыв" в любопытный момент.
Так, улыбающаяся Кристина в черном шелковом платьице и накинутой сверху шубке запрыгнула на спину мужа, обхватив его плечи и грудь руками. Владимир не растерялся и поддержал жену за "пятую точку", чтобы та не скатилась.
"Всем крутых выходных!! Искренне желает наше crazy семейство Остапчуков!💫❄️❤️", - подписала фото Горняк.
Пользователи за считанные минуты успели обсудить увиденное в комментариях:
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"Вы классные! Счастья Вам!❤️"
"Вот прям очень симпатизирую вашей семье! Хороших вам праздников и классных выходных, взаимно❤️"
"баба на коне"
Ранее мы сообщали, Кристина показала, как выглядит по утрам - без макияжа и роскошных нарядов. Девушка засняла себя сонной в лифте, а затем в салоне красоты, где из нее сделали ослепительную принцессу. Она собиралась на финал проекта "Маска", в котором ее муж был ведущим.
"Бэкстейдж... Навожу красоту... Что же будет?", - с интригой произносит еще ненакрашенная Кристина, и в следующий момент предстает перед камерой преображенной. Удачный макияж "плюс" идеальная прическа - и ее уже не узнать.
"Сегодня у меня такой нежный мейкап, но со стрелочками, для того, чтобы выделить взгляд...", - пококетничала девушка.
На следующих кадрах жена Остапчука показала в перемотке, как над ней "колдовали" мастера.
"Вот хочу, чтобы всегда так, за 30 секунд!", - подписала Кристина.
Напомним, новая жена Остапчука ошарашила "запущенным" лицом, кадры попали в сеть: "Какие у тебя усы!"
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