Український телеведучий Володимир Остапчук разом з новою дружиною Христиною незвично привітав католиків з Різдвом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram шоумен опублікував фото, на якому позував з красунею-дружиною біля ялинки. Все б нічого, але парочка була одягнена в вельми екстравагантні карнавальні костюми. Володимир був одягнений у чорний костюм, прикрашений чорним пір'ям.
Христина приміряла чорну перуку і вибрала для себе довгу чорну сукню.
"Наша весела сімейка вітає всіх християн західного обряду з Різдвом", - підписав фото Остапчук.
У коментарях телеведучому залишили захоплені відгуки.
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"Сімейка Адамс", «кльовий лук», «оригінальні», «фантастичні», «прикольні», "ви дуже красиві", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, рік тому Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко. Розлучення було гучним, воно супроводжувалося взаємними звинуваченнями і публічними інтерв'ю. Через рік телеведучий одружився на своїй новій коханій Христині. Парочка переконує, що їхні стосунки почалися після того, як Володимир прийняв рішення розлучитися з дружиною.
Раніше ми писали, що дружина Володимира Остапчука в спокусливому платтячку розсілася біля ялинки, полонивши вигинами. Красуня позувала на камеру, змусивши шанувальників позаздрити Остапчуку.
Нагадаємо, що Остапчук пішов наперекір своїй новій дружині, назріває сімейний скандал: "у мене діти...".
Як повідомляла Politeka, опухлий Володимир Остапчук з похмілля захникав перед камерою і змолився про допомогу: "болить не голова, а...".
Також Politeka писала, що щасливий Остапчук похвалився шикарними хоромами, молода дружина оцінила:"сьогодні буде весело".