Український телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина розійшлися в думках через вакцинацію

Як повідомляє Politeka.net, знаменитості обговорили це животрепетне питання зі своїми передплатниками в соцмережі "Instagram". Якщо Христина висловилася категорично проти таких препаратів, вважаючи їх небезпечними для організму, то Володимир підтримав їх. Він знайшов час, щоб прокоментувати ситуацію, в перервах між шоу.

"Поки я з однієї зйомки готуюся до іншої зйомки, зараз у мене буде перегрим. Мені пишуть: "ваша Христина написала в сторіз про те, що вона проти вакцини від "корони", а ви - за, поясніться будь ласка". Пояснюю: якщо це вакцина, сертифікована США, Великобританією або Євросоюзом, значить вона перевірена. Я із задоволенням, для того, щоб ще раз не захворіти, повірте, я б нікому цього не побажав, зробив собі щеплення", - зізнався Остапчук у своєму ролику.

Телеведучий підкреслив, що щеплення - це нормальне і корисне явище, його діти теж через це пройшли. При цьому Володимир виступив проти Російської вакцини:

"У мене діти, наприклад Еван, якого вакцинували від усіх хвороб можливих в Канаді, отримав на три або чотири більше обов'язкових щеплення, ніж в Україні. Їх список набагато ширший за наш. Тому я за вакцину, але, знову ж таки, провененную. Ніякого "Супутника".

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