Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина разошлись во мнениях из-за вакцинации

Как сообщает Politeka.net, знаменитости обсудили этот животрепещущий вопрос со своими подписчиками в соцсети "Инстаграм". Если Кристина высказалась категорически против таких препаратов, считая их небезопасными для организма, то Владимир поддержал их. Он нашел время, чтобы прокомментировать ситуацию, в перерывах между шоу.

"Пока я с одной съемки готовлюсь к другой съемке, сейчас у меня будет перегрим. Мне пишут: "ваша Кристина написала в сториз о том, что она против вакцины от "короны", а вы - за, объяснитесь пожалуйста". Объясняюсь: если это вакцина, сертифицированная США, Великобританией или Евросоюзом, значит она проверена. Я с удовольствием, для того, чтобы еще раз не заболеть, поверьте, я бы никому этого не пожелал, сделал себе прививку", - признался Остапчук в своем ролике.

Телеведущий подчеркнул, что прививки - это нормальное и полезное явление, его дети тоже через это прошли. При этом Владимир выступил против российской вакцины:

"У меня дети, например Эван, которого вакцинировали от всех болезней возможных в Канаде, получил на три или четыре больше обязательных прививки, чем в Украине. Их список намного шире нашего. Поэтому я за вакцину, но, опять же, провененную. Никакого "Спутиника".

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