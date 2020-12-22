Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук решил по-крупному удивить своих поклонников
Соответствующая запись появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, шоумен представил своим поклонникам свою песню "Вечеринка года".
По словам Владимира Остапчука, свободное от работы время от проводил на студии и решил порадовать фанатов зажигательным треком.
Новая жена Остапчука ошарашила "запущенным" лицом, кадры попали в сеть: "Какие у тебя усы!"
Горе у Кристины Орбакайте, появилось последнее фото перед трагедией: "Спасибо, мой ангел"
"Хотела развернуться назад": масштабное ДТП произошло на одесской трассе, кадры трагедии
Черная полоса начнется у многих знаков Зодиака: Глоба раскрыл, кого ждет худшее время в финансовом плане
"Баловался немного в свободное время на студии и решил подарить вам веселый, зажигательный трек с которым легко провести 2020", - подчеркнул телеведущий.
На обложке к композиции Владимир Остапчук сидел на полу в лифте с бутылкой в руках, а рядом с ним стоит его красотка-жена, которая немного раздвинула свои стройные ножки.
Он также попросил поклонников оценить композицию и озвучить свой честный вердикт.
"Обожаю, в голове на репите", "Огонь, как раз на праздники трек будет", "Класс, песня которая заседает в голове и хочется напевать все время", "Классный трек, все в твоем стиле", "Действительно весёлый и зажигательный трек", - написали они в комментариях.
Ранее мы уже рассказывали, что Владимира Остапчука с бутылкой в руках засекли на полу в лифте.
Жена шоумена показала кадры с вечеринки, на которой они с мужем, судя по всему, в хмельном угаре отожгли по полной.
На других снимках парочка дурачилась и кривлялась перед камерой - похоже, что им было очень весело.
Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался
Также Politeka писала, что жена Владимира Остапчука в соблазнительном бикини сделала важное признание