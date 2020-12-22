Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук решил по-крупному удивить своих поклонников

Соответствующая запись появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, шоумен представил своим поклонникам свою песню "Вечеринка года".

По словам Владимира Остапчука, свободное от работы время от проводил на студии и решил порадовать фанатов зажигательным треком.

"Баловался немного в свободное время на студии и решил подарить вам веселый, зажигательный трек с которым легко провести 2020", - подчеркнул телеведущий.

На обложке к композиции Владимир Остапчук сидел на полу в лифте с бутылкой в руках, а рядом с ним стоит его красотка-жена, которая немного раздвинула свои стройные ножки.

Он также попросил поклонников оценить композицию и озвучить свой честный вердикт.

"Обожаю, в голове на репите", "Огонь, как раз на праздники трек будет", "Класс, песня которая заседает в голове и хочется напевать все время", "Классный трек, все в твоем стиле", "Действительно весёлый и зажигательный трек", - написали они в комментариях.

Ранее мы уже рассказывали, что Владимира Остапчука с бутылкой в руках засекли на полу в лифте.

Жена шоумена показала кадры с вечеринки, на которой они с мужем, судя по всему, в хмельном угаре отожгли по полной.

На других снимках парочка дурачилась и кривлялась перед камерой - похоже, что им было очень весело.

Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался

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