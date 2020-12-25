Такой Кристину еще не видели

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с новой женой Кристиной необычно поздравил католиков с Рождеством

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен опубликовал фото, на котором позировал с красоткой-женой возле елки. Все бы ничего, но парочка была одета в весьма экстравагантные карнавальные костюмы. Владимир был одет в черный костюм, украшенный черными перьями.

Кристина примеряла черный парик и выбрала для себя длинное черное платье.

«Наша веселая семейка поздравляет всех христиан западного обряда с Рождеством», - подписал фото Остапчук.

В комментариях телеведущему оставили восторженные отзывы.

«Семейка Адамс», «Клевый лук», «Оригинальные», «Фантастические», «Прикольные», «Вы очень красивые», - пишут пользователи сети.

Как известно, год назад Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко. Развод был громким, сопровождался взаимными обвинениями и публичными интервью. Через год телеведущий женился на своей новой возлюбленной Кристине. Парочка убеждает, что их отношения начались после того, как Владимир принял решение расстаться с женой.

Ранее мы писали, что жена Владимира Остапчука в соблазнительном платьице расселась возле елочки, пленив изгибами. Красотка пококетничала на камеру, заставив поклонников позавидовать Остапчуку.

Напомним, что Остапчук пошел наперекор своей новой жене, назревает семейный скандал: "У меня дети...".

Как сообщала Politeka, опухший Владимир Остапчук с похмелья захныкал перед камерой и взмолился о помощи: "Болит не голова, а...".

Также Politeka писала, что счастливый Остапчук похвастался шикарными хоромами, молодая жена оценила: "Сегодня будет весело".