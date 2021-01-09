Телеведущий Владимир Остапчук показал, чем его кормит жена

Как передает Politeka.net, новым снимком шоумен поделился на своей страничке в Insagram.



Отметим, что 33-летней юристкой Кристиной Горняк Остапчук сыграл свадьбу этой осенью, сейчас пара регулярно делится подробностями своей личной жизни.

На этот раз Владимир похвастался кулинарными талантами своей супруги.



"Всем приятного. Сегодня жена приготовила шакшуку", - говорится на подписи к фото.

Шакшука — это блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ, входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Подается блюдо обычно на завтрак.

Ранее Остапчук поделился, как строятся отношения в их семье. Рождество пара встретила в Умани, у мамы ведущего, и вскоре отправились в Киев. После возвращения в столицу они навестили родителей Кристины и решили на время разделиться.

По словам звезды, Кристина оставила его одного дома ради встречи с подругами.





Напомним, жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

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