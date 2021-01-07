Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной отправился в город Умань, чтобы навестить маму

Он выложил кадры своей поездки на малую родину в сториз соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Знаменитость первым делом показал двор, в котором они "бились с пацанами", где курил виноградную лозу и гонял в футбол на асфальте.

"Всем доброе утро. Остапчуки едут на завтрак с мамой, а я сейчас быстренько вам покажу... Короче, вот так это выглядит. Я здесь играл, вот тут стояла какая-то карусель, Это садик 25-й, в котором я учился, но я был очкариком, потом меня перевели в спецсадик. Сейчас это, конечно, грустно как-то выглядит, но в детстве, ты шо - это мои джунгли", - поделился восспоминаниями ведущий.

Вскоре Владимир и Кристина Остапчуки приехали в ресторан, в котором позавтракали вместе с мамой Инной, заказав много вкусных блюд. Сидя за столом, знаменитость повернул камеру и показал своих любимых щенщин после трапезы. Для смеха он наложил специальный фильтр, который сделал всех членов семьи будто опухшими.

"Как вы понимаете, мы вкусно позавтракали. Кстати, нам подарочки дали", - отметил Владимир. Кристина тут же добавила: "Очень вкусно поели, придем еще. И я поправилась наконец-то".

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