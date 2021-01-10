Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася планами про дітей

Як передає Politeka.net, думками з цього приводу вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що 33-річною юристкою Христиною Горняк Остапчук зіграв весілля цієї осені, зараз пара регулярно ділиться подробицями свого особистого життя.

Попри такий короткий термін відносин юристки і телеведучого українці все ж почали цікавитися про плани пари на майбутнє.

"У найближчому році є в планах дітки? Свої!",- поцікавилися підписники в Христини.



Відповідь обраниці Остапчука була досить дивною - Христина вирішила пожартувати.



"Свої не знаю, а ось чужих думаємо де взяти. Люди, ну камон!",- повідомила Горняк.

Нагадаємо, від першого шлюбу у Володимира Остапчука з Оленою Войченко є двоє дітей: семирічна дочка Емілія і син Еван-Олександр.





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