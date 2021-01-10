Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась планами о детях
Как передает Politeka.net, мыслями по этому поводу она поделилась на своей страничке в Instagram.
Отметим, что 33-летней юристкой Кристиной Горняк Остапчук сыграл свадьбу этой осенью, сейчас пара регулярно делится подробностями своей личной жизни.
Несмотря на такой короткий срок отношений юристки и телеведущего украинцы все же начали интересоваться о планах пары на будущее.
"В ближайшем году есть в планах детки? Свои!", - поинтересовались подписчики в Кристины.
Ответ избранницы Остапчука был довольно странным - Кристина решила отшутиться.
"Свои не знаю, а вот чужих думаем где взять. Ребята, ну камон!", - сообщила Горняк.
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Напомним, от первого брака у Владимира Остапчука с Еленой Войченко есть двое детей: семилетняя дочь Эмилия и сын Эван-Александр.
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