Украинский телеведущий Владимир Остапчук принял волевое решение и отпустил свою жену Кристину

На странице в "Инстаграм" знаменитость рассказал, как строятся отношения в их семье, пишет Politeka.net. Рождество Владимир и его возлюбленная встретили в Умани, у мамы ведущего, и вскоре отправились в Киев. После возвращения в столицу они навестили родителей Кристины и решили на время разделиться. По словам звезды, Кристина оставила его одного дома ради встречи с подругами.

"Busy day рождественский продолжается. Сейчас Кристина упорхнула на пару часиков со своими подружками на праздничный обед, если так можно сказать. Я считаю - это нормально, что у каждого человека должно быть свое пространство, своя возможность встретиться с кем-то, должны быть личные границы", - объяснил Владимир Остапчук своим поклонникам.

В сториз телеведущий также обратил внимание, как со временем меняются праздничные украинские традиции, ведь когда он был маленьким все происходило иначе:

"Вспомнил, что сегодня все колядуют... Если в моем детстве колядовали, орехи какие-то собирали по соседям, ну может две гривны, то сейчас колядуют - и присылают номер карточки".

Ранее Владимир Остапчук показал, как радуется зимним праздникам в компании жены. Он сфотографировался на улице, сжал Кристину в объятиях, а руки положил едва ли не на грудь красотки.

Напомним, жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

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