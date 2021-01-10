Український телеведучий Володимир Остапчук уклав красуню-дружину в обійми

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий опублікував архівне відео, на якому підривав танцпол з Христиною Горняк. Жінка була одягнена в ефектне біле плаття з розрізами, яке ідеально підкреслило її точену фігурку.

Остапчук кружляв, обіймав і притискав до себе красуню-дружину. Було видно, що парочка по-справжньому щаслива. Вони запалювали від щирого серця. Пісня, яку наклав Остапчук на відео, тільки посилила емоції.

«Ми можемо бути тільки на відстані і в невагомості,

Хочеш впасти, я неволити не стану, хочеш летіти-лети", - звучала музика, під яку танцювала закохана парочка.

Як відомо, Володимир і Христина одружилися восени 2020 року. До цього парочка зустрічалася близько року. Довгий час Остапчуку доводилося приховувати стосунки з Христиною, так як він брав участь у танцювальному шоу. Крім цього, колишня дружина телеведучого Олена Войченко стала очорнювати репутацію чоловіка в пресі.

Варто відзначити, що завдяки союзу з Володимиром нотаріус Христина стала вельми популярним блогером. Зараз на неї підписано майже 90 тисяч осіб. Вона із задоволенням показує шанувальникам, як живе і чим захоплюється.

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