Популярний український телеведучий Володимир Остапчук не соромиться ходити перед жінками в одних трусах
У перервах між зйомками він виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" рекламний сторіз в пікантному вигляді, Politeka.net. Володимир Остапчук опинився в гримерці в смокінгу, але лише наполовину. Знаменитість сів на стілець перед дзеркалом в піджаку і сорочці з метеликом, але без штанів - на ньому можна помітити лише труси і шкарпетки. Урочистим такий вид точно не назвеш.
"Тобі в кадр пора, Вова, що ти робиш?",- обурилася режисер.
Ведучий розповів про улюблені магазини і ресторани, погрезіл про шопінг, поки жіночий голос режисера остаточно не наказав йому повернутися в кадр. "Йду вже", - роздратовано відповів Володимир і відправився на зйомки все так само без штанів.
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Цієї осені Остапчук зіграв весілля зі своєю коханою Христиною Гірник, зараз пара регулярно ділиться подробицями свого особистого життя. Так на Різдво вони вирушили в Умань, де відвідали маму Володимира, сходили на сімейну вечерю і подивилися на двір, де виріс телеведучий. Наступного дня вони повернулися до Києва і зірка зміг провести час зі своїми дітьми Емілією та Еваном від першого шлюбу. Варто додати, що через скандал з колишньою дружиною Володимиру вдається бачити малюків досить рідко.
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