Популярний український телеведучий Володимир Остапчук не соромиться ходити перед жінками в одних трусах

У перервах між зйомками він виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" рекламний сторіз в пікантному вигляді, Politeka.net. Володимир Остапчук опинився в гримерці в смокінгу, але лише наполовину. Знаменитість сів на стілець перед дзеркалом в піджаку і сорочці з метеликом, але без штанів - на ньому можна помітити лише труси і шкарпетки. Урочистим такий вид точно не назвеш.

"Тобі в кадр пора, Вова, що ти робиш?",- обурилася режисер.

Ведучий розповів про улюблені магазини і ресторани, погрезіл про шопінг, поки жіночий голос режисера остаточно не наказав йому повернутися в кадр. "Йду вже", - роздратовано відповів Володимир і відправився на зйомки все так само без штанів.

Цієї осені Остапчук зіграв весілля зі своєю коханою Христиною Гірник, зараз пара регулярно ділиться подробицями свого особистого життя. Так на Різдво вони вирушили в Умань, де відвідали маму Володимира, сходили на сімейну вечерю і подивилися на двір, де виріс телеведучий. Наступного дня вони повернулися до Києва і зірка зміг провести час зі своїми дітьми Емілією та Еваном від першого шлюбу. Варто додати, що через скандал з колишньою дружиною Володимиру вдається бачити малюків досить рідко.

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