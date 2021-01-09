Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук не стесняется ходить перед женщинами в одних трусах
В перерывах между съемками он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" рекламный сториз в пикантном виде, Politeka.net. Владимир Остапчук оказался в гримерке в смокинге, но лишь наполовину. Знаменитость сел на стул перед зеркалом в пиджаке и рубашке с бабочкой, но без штанов - на нем можно заметить лишь трусы и носки. Торжественным такой вид точно не назовешь.
"Тебе в кадр пора, Вова, что ты делаешь?", - возмутилась режиссер.
Ведущий рассказал о любимых магазинах и ресторанах, погрезил о шопинге, пока женский голос режиссера окончательно не приказал ему вернуться в кадр. "Иду уже", - раздраженно ответил Владимир и отправился на съемки все так же без штанов.
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Этой осенью Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Кристиной Горняк, сейчас пара регулярно делится подробностями своей личной жизни. Так на Рождество они отправились в Умань, где навестили маму Владимира, сходили на семейный ужин и посмотрели на двор, где вырос телеведущий. На следующий день они вернулись в Киев и звезда смог провести время со своими детьми Эмилией и Эваном от первого брака. Стоит добавить, что из-за скандала с бывшей женой Владимиру удается видеть малышей довольно редко.
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