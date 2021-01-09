Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук не стесняется ходить перед женщинами в одних трусах

В перерывах между съемками он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" рекламный сториз в пикантном виде, Politeka.net. Владимир Остапчук оказался в гримерке в смокинге, но лишь наполовину. Знаменитость сел на стул перед зеркалом в пиджаке и рубашке с бабочкой, но без штанов - на нем можно заметить лишь трусы и носки. Торжественным такой вид точно не назовешь.

"Тебе в кадр пора, Вова, что ты делаешь?", - возмутилась режиссер.

Ведущий рассказал о любимых магазинах и ресторанах, погрезил о шопинге, пока женский голос режиссера окончательно не приказал ему вернуться в кадр. "Иду уже", - раздраженно ответил Владимир и отправился на съемки все так же без штанов.

Этой осенью Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Кристиной Горняк, сейчас пара регулярно делится подробностями своей личной жизни. Так на Рождество они отправились в Умань, где навестили маму Владимира, сходили на семейный ужин и посмотрели на двор, где вырос телеведущий. На следующий день они вернулись в Киев и звезда смог провести время со своими детьми Эмилией и Эваном от первого брака. Стоит добавить, что из-за скандала с бывшей женой Владимиру удается видеть малышей довольно редко.

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