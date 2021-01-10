Украинский телеведущий Владимир Остапчук заключил красавицу-жену в объятия
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал архивное видео, на котором подрывал танцпол с Кристиной Горняк. Женщина была одета в эффектное белое платье с разрезами, которое идеально подчеркнуло ее точеную фигурку.
Остапчук кружил, обнимал и прижимал к себе красавицу-жену. Было видно, что парочка по-настоящему счастлива. Они зажигали от всей души. Песня, которую наложил Остапчук на видео, только усилила эмоции.
«Мы можем быть только на расстоянии и в невесомости,
Хочешь упасть, я неволить не стану, хочешь лететь - лети», - звучала музыка, под которую танцевала влюбленная парочка.
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Как известно, Владимир и Кристина поженились осенью 2020 года. До этого парочка встречалась около года. Долгое время Остапчуку приходилось скрывать отношения с Кристиной, так как он участвовал в танцевальном шоу. Кроме этого, бывшая жена телеведущего Елена Войченко стала очернять репутацию мужа в прессе.
Стоит отметить, что благодаря союзу с Владимиром нотариус Кристина стала весьма популярным блогером. Сейчас на нее подписано почти 90 тысяч человек. Она с удовольствием показывает поклонникам, как живет и чем увлекается.
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