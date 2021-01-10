Украинский телеведущий Владимир Остапчук заключил красавицу-жену в объятия

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал архивное видео, на котором подрывал танцпол с Кристиной Горняк. Женщина была одета в эффектное белое платье с разрезами, которое идеально подчеркнуло ее точеную фигурку.

Остапчук кружил, обнимал и прижимал к себе красавицу-жену. Было видно, что парочка по-настоящему счастлива. Они зажигали от всей души. Песня, которую наложил Остапчук на видео, только усилила эмоции.

«Мы можем быть только на расстоянии и в невесомости,

Хочешь упасть, я неволить не стану, хочешь лететь - лети», - звучала музыка, под которую танцевала влюбленная парочка.

Как известно, Владимир и Кристина поженились осенью 2020 года. До этого парочка встречалась около года. Долгое время Остапчуку приходилось скрывать отношения с Кристиной, так как он участвовал в танцевальном шоу. Кроме этого, бывшая жена телеведущего Елена Войченко стала очернять репутацию мужа в прессе.

Стоит отметить, что благодаря союзу с Владимиром нотариус Кристина стала весьма популярным блогером. Сейчас на нее подписано почти 90 тысяч человек. Она с удовольствием показывает поклонникам, как живет и чем увлекается.

Напомним, что Остапчук ошарашил нахальной выходкой без штанов, новой жене пора ревновать: "Вова, что ты делаешь?".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука заговорила о детях спустя три месяца после свадьбы: "В ближайшем году...".

Также Politeka писала, что Остапчук проговорился о криках и ругани с новой женой, появилось фото: "Уже подбешивает...".