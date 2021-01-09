Телеведучий Володимир Остапчук здивував публіку несподіваним одкровенням про своє сімейне життя з Христиною Горняк
Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував свіже фото в мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з 33-річною дружиною в однакових блакитних худі.
Пара разом близько півроку, а з весілля й то вдвічі менше часу пройшло, проте не все так райдужно. І Володимир в цьому чесно зізнається.
"Уже #бісить. Ніяких секретів у здорових стосунках немає😳 Ми теж лаємося, миримося, іноді кричимо і говоримо те, що не слід було, але ми з @kristygor називаємо це "притиранням", - заявив Остапчук, з'явившись в кадрі з дуже серйозним виразом обличчя.
За словами ведучого, вони з Христиною - "обидва дорослі", а тому чітко поважають життя іншої людини і знають, що зможуть сісти (коли вляжуться емоції) та спокійно поговорити.
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Остапчук поділився "рецептом ідеальних стосунків":
"Головне:
✅не тримати невдоволення в собі
✅дотримуватися особистих кордонів
✅говорити, коли погано (і коли добре)
✅з вдячністю приймати кожен день і кожен крок.
⠀
Тому що у відносинах щасливі тільки ті, хто щасливий окремо😀".
Користувачі оцінили старання Володимира:
"Класний рецепт щасливих стосунків ❤️"
"Добре сказано👍"
"Дякую за таку докладну пораду 💯 😘 "
"Красива пара💞"
Поки Володимир міркував про сварки з дружиною, остання потішила його своїми кулінарними талантами.
"Всім приємного. Сьогодні дружина приготувала шакшуку", - не втримався шоумен, щоб не похвалитися.
Відзначимо, шакшука - це блюдо з яєць, смажених в соусі з помідорів, гострого перцю, лука і приправ.
Нагадаємо, життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.
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