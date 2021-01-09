Телеведучий Володимир Остапчук здивував публіку несподіваним одкровенням про своє сімейне життя з Христиною Горняк

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував свіже фото в мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з 33-річною дружиною в однакових блакитних худі.

Пара разом близько півроку, а з весілля й то вдвічі менше часу пройшло, проте не все так райдужно. І Володимир в цьому чесно зізнається.

"Уже #бісить. Ніяких секретів у здорових стосунках немає😳 Ми теж лаємося, миримося, іноді кричимо і говоримо те, що не слід було, але ми з @kristygor називаємо це "притиранням", - заявив Остапчук, з'явившись в кадрі з дуже серйозним виразом обличчя.

За словами ведучого, вони з Христиною - "обидва дорослі", а тому чітко поважають життя іншої людини і знають, що зможуть сісти (коли вляжуться емоції) та спокійно поговорити.

Остапчук поділився "рецептом ідеальних стосунків":

"Головне:

✅не тримати невдоволення в собі

✅дотримуватися особистих кордонів

✅говорити, коли погано (і коли добре)

✅з вдячністю приймати кожен день і кожен крок.

⠀

Тому що у відносинах щасливі тільки ті, хто щасливий окремо😀".

Користувачі оцінили старання Володимира:

"Класний рецепт щасливих стосунків ❤️"

"Добре сказано👍"

"Дякую за таку докладну пораду 💯 😘 "

"Красива пара💞"

Поки Володимир міркував про сварки з дружиною, остання потішила його своїми кулінарними талантами.

"Всім приємного. Сьогодні дружина приготувала шакшуку", - не втримався шоумен, щоб не похвалитися.

Відзначимо, шакшука - це блюдо з яєць, смажених в соусі з помідорів, гострого перцю, лука і приправ.

Нагадаємо, життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.

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