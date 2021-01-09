Телеведущий Владимир Остапчук удивил публику неожиданным откровением о своей семейной жизни с Кристиной Горняк
Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежее фото в микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с 33-летней женой в одинаковых голубых худи.
Пара вместе около полугода, а со свадьбы и то вдвое меньше времени прошло, однако не все так радужно. И Владимир в этом честно признается.
"Уже #подбешивает. Никаких секретов в здоровых отношениях нет😳 Мы тоже ругаемся, миримся, иногда кричим и говорим то, что не следовало, но мы с @kristygor называем это "притиркой", - заявил Остапчук, появившись в кадре с очень серьезным выражением лица.
По словам ведущего, они с Кристиной - "оба взрослые и состоявшиеся", а потому четко уважают жизнь другого человека и знают, что смогут сесть (когда улягутся эмоции) и спокойно поговорить.
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Остапчук поделился "рецептом идеальных отношений":
"Главное:
✅не держать недовольство в себе
✅соблюдать личные границы
✅говорить, когда плохо (и когда хорошо)
✅с благодарностью принимать каждый день и каждый шаг.
⠀
Потому что в отношениях счастливы только те, кто счастлив по-отдельности😀".
Пользователи оценили старания Владимира:
"Классный рецепт счастливых отношений ❤️"
"Хорошо сказано👍"
"Благодарю за такой подробный совет💯😘"
"Красивая пара💞"
Пока Владимир рассуждал о ссорах с женой, последняя порадовала его своими кулинарными талантами.
"Всем приятного. Сегодня жена приготовила шакшуку", - не удержался шоумен, чтобы не похвастаться.
Отметим, шакшука — это блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ.
Напомним, жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.
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