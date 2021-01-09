Не прошло и трех месяцев после свадьбы

Телеведущий Владимир Остапчук удивил публику неожиданным откровением о своей семейной жизни с Кристиной Горняк

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежее фото в микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с 33-летней женой в одинаковых голубых худи.

Пара вместе около полугода, а со свадьбы и то вдвое меньше времени прошло, однако не все так радужно. И Владимир в этом честно признается.

"Уже #подбешивает. Никаких секретов в здоровых отношениях нет😳 Мы тоже ругаемся, миримся, иногда кричим и говорим то, что не следовало, но мы с @kristygor называем это "притиркой", - заявил Остапчук, появившись в кадре с очень серьезным выражением лица.

По словам ведущего, они с Кристиной - "оба взрослые и состоявшиеся", а потому четко уважают жизнь другого человека и знают, что смогут сесть (когда улягутся эмоции) и спокойно поговорить.

Остапчук поделился "рецептом идеальных отношений":

"Главное:

✅не держать недовольство в себе

✅соблюдать личные границы

✅говорить, когда плохо (и когда хорошо)

✅с благодарностью принимать каждый день и каждый шаг.

⠀

Потому что в отношениях счастливы только те, кто счастлив по-отдельности😀".

Пользователи оценили старания Владимира:

"Классный рецепт счастливых отношений ❤️"

"Хорошо сказано👍"

"Благодарю за такой подробный совет💯😘"

"Красивая пара💞"

Пока Владимир рассуждал о ссорах с женой, последняя порадовала его своими кулинарными талантами.

"Всем приятного. Сегодня жена приготовила шакшуку", - не удержался шоумен, чтобы не похвастаться.

Отметим, шакшука — это блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ.

Напомним, жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

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