Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно рассказала о том, какое послание она бы написала себе 19-летней

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горняк в соцсети.

Так, жена Остапчука поделилась новым фото, на котором она позирует в стильном и элегантном жакете с изящным макияжем в сдержанных нюдовых оттенках.

Дополнила новую фотографию Кристина своими рассуждениями о том, что можно было бы пожелать себе 19-летней.

"Если бы вы писали себе послание туда в прошлое, в свои 19, что там было бы первым пунктом? У меня однозначно: полюби себя, ты - прекрасна; не спеши; не суетись, жизнь даст все, постепенно; проводи много времени с теми, с кем тебе приятно; не изменяй себе и своим принципам; не слушай сплетен, не разрушайся; живи, дыши и путешествуй; наслаждайся моментом; люби. И еще много того, что, казалось, можно отложить на потом! А у вас? Расскажите, каким было бы ваше письмо к себе, той юной девочке?!" - обратилась она к фолловерам.

В комментариях фолловеры Кристины поддержали ее в большинстве пунктов, а также написали свои вариации писем к себе 19-летним. Также много кто отметил, что не стоит откладывать все на потом.

"Покупай доллар по 4,60", - пошутил супруг Горняк Владимир Остапчук.

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