Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала, ревнует ли мужа к другим

Как известно, отношения Кристины Горняк и ведущего начались с громкого скандала. Так, его бывшая жена Елена Войченко заявила, что супруг закрутил роман с Кристиной еще находясь в браке с ней. Она также утверждает, что супруг не платит алименты, а тот, в свою очередь, жалуется, что ему не дают регулярно видеться с детьми.

Теперь подписчики решили поинтересоваться, как сама Горняк относится к возможным похождения новоявленного мужа.

«Ты ревнуешь Вову к другим девушкам?», - поинтересовались у Кристины в Инстаграм.

Впрочем, Горняк, по всей видимости, в верности своего мужа не сомневается.

«А у Вовы нет других девушек, у него есть жена!», - заявила она.

Кроме того, у Горняк поинтересовались, действительно ли бывшая жена запрещает Остапчуку видеться с детьми. На этот вопрос жена ведущего ответила более резко.

«Могли бы вы такие вопросы задавать родителям детей? А не мне», - отрезала она.

Отметим, что ранее Горняк признавалась, что не общается с бывшей женой мужа.

"У меня отношения с Вовой, я больше по мальчикам. Но если вы про то, общаемся мы [c Войченко] или нет, то – нет", – написала она.

Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в платье с разрезами растаяла в объятиях мужа.

Также Politeka писала, что жена Остапчука заговорила о детях спустя три месяца после свадьбы.