Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук удивил обращением к поклонникам
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке знаменитости.
Выходные в Киеве начались с морозной и солнечной погоды, а температура опустилась до 16 градусов ниже ноля.
Шоумен решил испытать приход настоящей зимы на себе.
"Доброе утро, ребятки. Я сейчас скажу очень крамольную штуку (пока 15-летние гуглят, что такое "крамольный"). Я балдею от такой погоды. Минус 16, солнышко, снега еще не хватает", - поделился Остапчук.
Во время прогулки с ним также произошла неприятность. Телеведущий пожаловался, что у него разрядился телефон и, судя по опубликованном видео, в самый неподходящий момент - Остапчуку не удалось записать сторис до конца.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Певец-красавец Дэвид Аксельрод борется с тяжелым недугом, Мозговая просит о поддержке: "Истощает..."
"Месяц не дожил до 59": оборвалась жизнь звезды российских сериалов и фильмов
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Ранее Владимир выложил в сториз кадры из трехэтажного пентхауса площадью 140 квадратных метров с выходом на крышу и великолепным видом.
Он в шутку подписал "Мы переезжаем", обращаясь к жене в соцсети. Апартаменты явно понравились телеведущему, но, вероятно, оказались не по карману.
Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в платье с разрезами растаяла в объятиях мужа
Также Politeka писала, что жена Остапчука заговорила о детях спустя три месяца после свадьбы