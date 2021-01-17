Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук удивил обращением к поклонникам



Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке знаменитости.



Выходные в Киеве начались с морозной и солнечной погоды, а температура опустилась до 16 градусов ниже ноля.

Шоумен решил испытать приход настоящей зимы на себе.

"Доброе утро, ребятки. Я сейчас скажу очень крамольную штуку (пока 15-летние гуглят, что такое "крамольный"). Я балдею от такой погоды. Минус 16, солнышко, снега еще не хватает", - поделился Остапчук.

Во время прогулки с ним также произошла неприятность. Телеведущий пожаловался, что у него разрядился телефон и, судя по опубликованном видео, в самый неподходящий момент - Остапчуку не удалось записать сторис до конца.

Ранее Владимир выложил в сториз кадры из трехэтажного пентхауса площадью 140 квадратных метров с выходом на крышу и великолепным видом.

Он в шутку подписал "Мы переезжаем", обращаясь к жене в соцсети. Апартаменты явно понравились телеведущему, но, вероятно, оказались не по карману.

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