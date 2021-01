16 января в 21:00 состоялась долгожданная премьера детективного шоу "Маска" на канале "Украина"

В эфире ​​зрители познакомились с первой восьмеркой участников, среди которых панк-рокер Сом, романтический Дракон, кокетливая Лисица, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, кибер-панк Буйвол, соблазнительная Роза и яркое Солнце.

Они ошеломили и очаровали не только зрителей, но и звездных судей. Politeka.net расскажет все подробности первого выпуска.

Звездные детективы проекта – Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В первой части выпуска выступили Дракон, Коза, Лиса и Лягушонок. Дракон исполнил песню Сергея Серова – Ты меня любишь. Андрей Данилко сразу же предположил, что за маской скрывается Олег Винник, но не все детективы с ним согласились.

Следующей на сцене появилась звезда в образе Козы. Она исполнила песню Натальи Бучинской "Дівчина-весна".

Следующей на сцену вышла Лиса, которая впечатлила своим номером под известный хит Гвен Стефани – Hollaback Girl. Судьи отметили, что перед ними не профессиональный певец или певица.

Четвертым участником стал Лягушонок, который удивил исполнением легендарной песню I Will Always Love You певицы Уитни Хьюстон. Оля Полякова и Настя Каменских заявили, что под маской, вероятно, скрывается подросток-блогер.

Именно среди них зрители и звездные детективы выбирали того, кто станет претендентом на разоблачение. После голосования ведущий Владимир Остапчук объявил, что в номинацию попадает Коза.

Во второй части костюмами и потрясающим исполнением легендарных песен удивили Буйвол, Роза, Сом и Солнце. В Буйволе, который следующим появился на сцене, звезды увидели Потапа. Загадочный участник спел песню "Тримай", вызвав слезы у Насти Каменских.

Одной из участниц первого выпуска шоу "Маска" также стала знаменитость в образе Розы. Она исполнила популярную песню группы "ВИА-Гра" – "Бриллианты".

Следующим загадочным участником шоу "Маска" стал Сом, который оказался иностранцем. Оля Полякова и Андрей Данилко сразу же решили, что это актер Жан-Клод Ван Дамм.



Последней на сцене появилась знаменитость в образе Солнца. Она впечатлила своим номером и диапазоном голоса, оставив детективов шоу "Маска" гадать, кто же скрывается за ярким костюмом.

После выступления последнего участника зрители и судьи снова голосовали за того, с кого стремились снять маску. В зоне риска оказалась Роза.

Так, номинантами после восьми выступлений стали Роза и Коза. Но от выбывания из шоу их спас Буйвол, который подготовил для детективов сюрприз. Он заявил, что хочет снять маску, чтобы открыть свою настоящую личность. Оказывается, что под костюмом скрывался пятый судья проекта. Однако в 1 выпуске создатели шоу все-таки не рассекретили имя Буйвола. Он снимет маску уже в следующую субботу.



Напомним, Каменских на Мальдивах забыла про стыд, показывая формы в расстегнутом платье.

А еще Politeka писала, что Настя Каменских столкнулась под водой с огромной акулой, невероятные кадры.

Также Politeka сообщала, что Каменских в узких шортиках показала, как тренируется на Мальдивах.