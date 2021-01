16 січня о 21:00 відбулася довгоочікувана прем'єра детективного шоу "Маска" на каналі " Україна"

В ефірі глядачі познайомилися з першою вісімкою учасників, серед яких панк-рокер Сом, романтичний Дракон, кокетлива Лисиця, запальна Коза, зворушливе Жабеня, кібер-панк Буйвол, спокуслива Троянда і яскраве Сонце.

Вони приголомшили і зачарували не тільки глядачів, а й зіркових суддів. Politeka.net розповість всі подробиці першого випуску.

Зіркові детективи проекту - Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і DZIDZIO – вгадували, які знаменитості можуть ховатися під масками.

У першій частині випуску виступили Дракон, Коза, Лисиця і Жабеня. Дракон виконав пісню Сергія Сєрова - Ти мене любиш. Андрій Данилко відразу ж припустив, що за маскою ховається Олег Винник, але не всі детективи з ним погодилися.

Наступною на сцені з'явилася зірка в образі Кози. Вона виконала пісню Наталії Бучинської "Дівчина-весна".

Наступною на сцену вийшла Лисиця, яка вразила своїм номером під відомий хіт Гвен Стефані-Hollaback Girl. Судді зазначили, що перед ними не професійний співак або співачка.

Четвертим учасником став Жабеня, яке здивувало виконанням легендарної пісню I Will Always Love You співачки Вітні Х'юстон. Оля Полякова і Настя Каменських заявили, що під маскою, ймовірно, ховається підліток-блогер.

Саме серед них глядачі і зіркові детективи обирали того, хто стане претендентом на викриття. Після голосування ведучий Володимир Остапчук оголосив, що в номінацію потрапляє Коза.



У другій частині костюмами і приголомшливим виконанням легендарних пісень здивували Буйвол, Троянда, Сом і сонце. У Буйволі, який наступним з'явився на сцені, зірки побачили Потапа. Загадковий учасник заспівав пісню "Тримай", викликавши сльози у Насті Каменських.

Однією з учасниць першого випуску шоу "Маска" також стала знаменитість в образі Троянди. Вона виконала популярну пісню групи "ВІА-Гра" - "Діаманти".

Наступним загадковим учасником шоу "Маска" став Сом, який виявився іноземцем. Оля Полякова і Андрій Данилко одразу ж вирішили, що це актор Жан-Клод Ван Дамм.

Останньою на сцені з'явилася знаменитість в образі Сонця. Вона вразила своїм номером і діапазоном голосу, залишивши детективів шоу "Маска" гадати, хто ж ховається за яскравим костюмом.

Так, номінантами після восьми виступів стали Роза і Коза. Але від вибування з шоу їх врятував Буйвол, який підготував для детективів сюрприз. Він заявив, що хоче зняти маску, щоб відкрити свою справжню особистість. Виявляється, що під костюмом переховувався п'ятий суддя проекту. Однак в 1 випуску творці шоу все-таки не розсекретили ім'я Буйвола. Він зніме маску вже наступної суботи.

