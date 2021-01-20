Загадочный ведущий шоу «Маска» показал свою возлюбленную

На одном из украинских телеканалах не так давно стартовало шоу "Маска", сообщает Politeka.net. В проекте участники скрывают свои лица за масками, а помимо них не раскрывает свою личность один из телеведущих.

Загадочного персонажа зовут Мистер Маска. Он закрывает лицо за тканью со стразами.

В сети обнародовали видео, на котором загадочный телеведущий танцует с одной из участниц, также скрывшей свое лицо. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Мистер Маска подарил участнице розу и оба "закружились" в медленном танце.

"За кулисами шоу МАСКА расцветает романтическая атмосфера! 🖤 Мистер Маска пригласил на танец участницу, которая поет на нашей сцене в костюме ... Пишите в комментариях, по вашему мнению, кому подарил ей розу наш диджитал-ведущий?", - написали авторы поста в группе, посвященной шоу.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Роза", "Лисичке", "Солнце", "Возможно это Тарас Тополя и Alyosha 😏🤨🧐 ???", "Похоже наш любимый Мистер Маска влюбился", "Козе", - написали пользователи сети.

Напомним, вторым ведущим шоу стал Владимир Остапчук. Последний в новом эфире перевоплотился в героя комиксов Супермена.

На одном из свежих видео телеведущий спустился на сцену из-под потолка, а за ним следовали два охранника, которые заставляют "развеваться на ветру" его плащ.

"Этому городу нужен новый супергерой!...", - написали авторы поста.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, зачем обрывает телефон экс-жены: "Каждый день...".

Как сообщала Politeka, шоу "Маска": Буйвол вызвал недовольство у украинцев, "вот вообще не понравилось, что...".

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