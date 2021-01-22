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Как сообщает Politeka.net, в первом выпуске нового проекта на канале "Украина" появилась звезда в костюме Лисицы и спела песню "Hollaback Girl" Гвен Стефани. Звездные детективы попытались угадать, кто же скрывается под звериной маской и обратили внимание, что участница уверенно держится на сцене, но непрофессионально держит руку с микрофоном.

Дополнительные подсказки дала сама лисица, она отметила, что с ее именем связан минерал Халцедон, а кроме того у девушки была бурная личная жизнь.

"Мужчин было немало: певец, известный режиссер, два комика были также, один в "Ютубе" миллионер и профессиональный танцор", - призналась Лисица. - "Всем хвостом я помахала, для чего еще лисице хвост".

В итоге детективы остановились на четырех вариантах, как того требуют правила шоу: Светлана Тарабарова, Алена Винницкая, Ирина Билык и Слава Каминская. Записки с именами сохранят до финала, когда будут сорваны все маски.

Пользователи сети тоже попытались разгадать тайну Лисицы в комментариях, некоторые подсказали детективам, что под маской может скрываться героиня "Холостячки" актриса Ксения Мишина, ведь на нее указывают ряд деталей:

"Лисица может быть Ксения Мишина. Камень Халцедон оберег для этого имени+ она Холостячка, т.е многим парням сказала нет, и среди них были два комика, и роман с Котом ей приписывали"; "Лисица 26:00 говорит , что Халцедон для имени ее лучший минерал. Можно загуглить и проверить : камень талисман для Ксении"; "может, но она актриса, а не професиональная танцорка".

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