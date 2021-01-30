Певец Олег Винник, который принимает участие в съемках различных проектов, поделился ярким кадром

47-летний артист прекрасно выглядит, поэтому привлекает женщин не только своим талантом, но и внешностью, сообщает Politeka.net.

В этот раз артист поделился кадром, сделанным во время съемки шоу "Голос країни". Певец надел зеленую кофту, которая не смогла скрыть его мышц. Ткань обтянула красивые мышцы артиста, подчеркнув их рельефы и объем.

Различные аксессуары завершили образ певца.

На фото Олег зачесал волосы назад и, устремив взгляд вниз, улыбнулся. Уверены, каждая украинка готова сейчас сказать: "Просто вау".

Фото получилось очень эффектным и завораживающим, но не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Стоит отметить, что Олег Винник стал новым судьей шоу "Голос країни". Артист признался, что будет искать на слепых прослушиваниях тех, кто способен затронуть голосом "струны души".

Пользователи сети восприняли новость о тренерстве певца по-разному. В основном, они были рады этому, считая что артист будет справедливым.

Подчеркнем, что в этому году из-за пандемии кастинг участников проходил полностью в онлайн-формате.

Кроме этого проекта Олег Винник принял участие в шоу "Маска". Артист выступал в костюме Буйвола.

В своем небольшом интервью певец рассказал, что маска была очень тяжелой, поэтому выступление для него оказалось нелегким.

В результате звезде понадобилась помощь медиков, которые сделали ему обезболивающее.

Напомним, беда случилась с Олегом Винником на шоу "Маска", понадобилась помощь медиков: что произошло со звездой.

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