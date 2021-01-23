Украинский исполнитель Олег Винник снял маску Буйвола на популярном шоу, обрадовав поклонников

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист признался, что именно он станет пятым судьей шоу «Маска».

«Наконец я могу об этом рассказать! Некоторое время под грифом «совершенно секретно» я участвовал в фантастическом шоу «МАСКА». Таинственный пятый элемент», - отметил Винник.

По его словам, организаторы шоу подарили ему уникальную возможность побывать с обеих сторон проекта.

«Это неповторимые эмоции и очень интересный опыт, о котором я подробнее обязательно напишу в своих следующих постах. А вы смотрели первый эфир?», - добавил артист.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов. Многие поклонники отметили, что догадывались о герое под маской.

"Сразу нетрудно было узнать по крепким ногам Олега", «Классно спел», «Я так и знала», «Это, конечно, было понятно», «Ого!!! А все Потап, Потап», «Оу, надо будет посмотреть выпуск», «В смысле, могу? А второй же эфир ещё не начался, а интрига уже раскрыта», «Так, было понятно, что это именно вы», «С первого момента, верили, что это вы!», «Упс, немного рано, но понятно было еще неделю назад, что это вы», - пишут пользователи сети.

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