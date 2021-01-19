Український співак Олег Винник разом зі своєю дружиною Таюне та Олександром Пономарьовим музично привітали українців із зимовими святами.

Як пише Politeka.net, Пономарьов виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" запис виступу з колегами на честь Водохреща (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця). Олександр запросив Олега і Таїсію Сватко (справжнє ім'я артистки) в свою студію, де вони разом заспівали популярну святкову пісню "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Зірки з'явилися в однакових образах: непомітні чорні наряди і "дощик", обмотаний навколо ший. Таюне показала всю силу свого голосу і заспівала пліч-о-пліч зі своїм "таємним" чоловіком Олегом. Варто відзначити, що раніше Таїсія була бек-вокалісткою Винника, але нещодавно почала сольну кар'єру і раз за разом доводить свою талановитість на сцені.

"А той третій Празник - Святе Водохреща! Радуйся! Ой, радуйся Земле! Син Божий народився! Зі Святом!",- підписав ролик Олександр Пономарьов.

Користувачі Мережі в коментарях висловили захоплення від почутого і подякували за таке привітання:

"Дуже потужно"; "золоті голоси"; "прекрасний спів, а жіночий голос так взагалі"; " Аж мурашки по шкірі ... щиро дякую!"; "Супер! Вітаю вас зі святом !!!! 😍 😍 😍 "; "Молодці !!! 💐 Гарне виконання"; " як же красиво!".

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