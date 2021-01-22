Організатори шоу «Голос країни» розкрили секрети стильного образу зіркового тренера - Олега Винника

Про це розповіли на офіційній сторінці проєкту в Instagram, пише Politeka.net.

Стилісти проєкту зазначили, що 47-річний Олег Винник віддає перевагу класиці і стриманості, а головні його критерії у виборі одягу - зручність і практичність. Саме ці особливості і взяли до уваги про створенні його образу.

«На «сліпих прослуховуваннях» співак з'явиться у класичному чорному костюмі. Прикрасить образ чорна сорочка з візерунком і ключовий елемент чоловічого стилю - хустка-«паше». У якості аксесуарів улюбленець публіки обрав браслети-ланцюги на руку і пам'ятну каблучку - власність артиста», - йдеться в повідомленні.

Раніше Винник розповідав, що вже 11 років носить на пальці іменний перстень, який приносить йому удачу.

«Я отримав приз на музичному фестивалі в Німеччині - і мені подарували іменну каблучку з гравіюванням. Я її втрачав, потім мені її повертали... Не можу сказати, що це талісман, але удачу воно мені приносить. Я ношу її із задоволенням, адже вона символізує любов і визнання глядачів », - розповів співак.

Зазначимо, користувачі мережі в захваті від образу Винника на «Голосі країни».

«Який же красунчик», «Шикарний образ», "Красунчик... чекаємо на перемогу!" - пишуть у коментарях.

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