Співак Олег Винник зачарував фанаток шикарним образом
47-річний співак Олег Винник вже зовсім скоро з'явиться на екранах в якості судді 11 сезону шоу "Голос країни", і багато його фанатки вже застигли в очікуванні цієї події. На офіційній сторінці проєкту в Instagram привабливого артиста показали в новому амплуа, пише Politeka.net.
Ніщо так не радує око багатьох українок, як чарівний Олег Винник, який давно підкорив серця фанаток своєю харизмою і силою голосу. У "Голосі країни 11" він постане в якості судді і фанати вже можуть оцінити його новий стильний образ.
На фото співак дивиться в камеру своїм особливим поглядом блакитних очей, вражаючи чутливих фанаток в саме серце. Співак постав в елегантному чорному костюмі і сорочці в тон піджаку, по якій був "розсипаний" цікавий принт білого кольору.
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Свій новий карколомний наряд Олег Винник доповнив і новою зачіскою: його світле волосся було зачесане назад і акуратно укладені, а легка неголеність тільки додала соковитості образу красеня.
Звичайно, віддані шанувальниці артиста тут же почали коментувати знімок Олега Винника і майбутній запуск нового сезону "Голосу країни". У коментарях вони згадали про легендарний хіт співака"Вовчиця".
"Який красунчик..."Вовчиці" штабелями падатимуть біля екранів...", "Супер", "Дуже чекаємо", - написали фоловери в соцмережі.
Нагадаємо, що 11 сезон шоу "Голос країни" стартує вже 24 січня, а його трансляція проходитиме на телеканалі "1 + 1". Грандіозну для багатьох подію вже анонсували на офіційній сторінці шоу в Instagram, запевнивши, що тепер глядачі зможуть побачити ще більше талантів і отримати ще більше вражень від перегляду.
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