Певец Олег Винник очаровал фанаток шикарным образом

47-летний певец Олег Винник уже совсем скоро появится на экранах в качестве судьи 11 сезона шоу "Голос країни", и многие его фанатки уже застыли в ожидании этого события. На официальной страничке проекта в Instagram обаятельного артиста показали в новом амплуа, пишет Politeka.net.

Ничто так не радует глаз многих украинок, как очаровательный Олег Винник, который давно покорил сердца фанаток своей харизмой и силой голоса. В "Голосі країни 11" он предстанет в качестве судьи и фанаты уже могут оценить его новый стильный образ.

На фото певец смотрит в камеру своим особенным взглядом голубых глаз, сражая чувствительных фанаток в самое сердце. Певец предстал в элегантном черном костюме и рубашке в тон пиджаку, по которой был "рассыпан" интересный принт белого цвета.

Свой новый сногсшибательный наряд Олег Винник дополнил и новой прической: его светлые волосы были зачесаны назад и аккуратно уложены, а легкая небритость только добавила сочности образу красавчика.

Конечно, преданные поклонницы артиста тут же начали комментировать снимок Олега Винника и предстоящий запуск нового сезона "Голосу країни". В комментариях они вспомнили о легендарном хите певца "Вовчиця".

"Какой красавчик..."Волчицы" штабелями будут падать возле экранов...", "Супер", "Очень ждем",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, что 11 сезон шоу "Голос країни" стартует уже 24 января, а его трансляция будет проходить на телеканале "1+1". Грандиозное для многих событие уже анонсировали на официальной странице шоу в Instagram, заверив, что теперь зрители смогут увидеть еще больше талантов и получить еще больше впечатлений от просмотра.

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