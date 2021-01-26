Певец Олег Винник, который стал участником шоу "Маска", рассказал о том, как ему было нелегко

На одном из украинских телеканалах не так давно стартовало шоу "Маска", сообщает Politeka.net. В проекте участники скрывают свои лица за масками. Детективы шоу должны раскрыть личность участника.

Так, популярный певец Олег Винник скрывался под маской Буйвола. По словам артиста, ему было нелегко во время съемок, ведь только головной убор весил примерно 10 килограмм.

Как рассказал певец каналу «Украина», перед съемками его предупредили, что в костюме будет непросто и попросили отдохнуть перед выступлением.

"Когда я пересматривал шоу в других странах, уже слышал об этом, но думал, что преувеличивают, и все нужно делить на три. Но когда мне помогли одеться, понял, что это намного сложнее, чем я мог представить", - рассказал артист.

Перед тем как выйти на сцену для снятия маски, Виннику понадобилась помощь медика. Из-за нагрузки корешки нервных окончаний в области поясницы защемились.

В костюме было тяжело держать осанку. Пришлось использовать противоотечные и обезболивающие препараты. Таким образом, по словам медика, Олегу удалось улучшить состояние.

Спустя полчаса певец вернулся на площадку, и съемки возобновились.

Напомним, певец Андрей Данилко угадал, что под маской Буйвола скрывался Олег Винник.

"Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник", - рассказал артист.

Напомним, что Данилко сорвался на шоу "Маска", стучал кулаками по столу: "Андрей Михайлович, не делайте этого!".

Как сообщала Politeka, Данилко, Полякова и Каменских поспорили на "Маске" из-за рыжей кокетки: "Это кто такая проститутка?".

Также Politeka писала, шоу "Маска", детективам подсказали, где может скрываться "Холостячка" Мишина: "Мужчин было немало...".