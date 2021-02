Український співак Олег Винник задумався про те, що у нього може бути "невідомий" брат після нового випуску "Голосу країни"

Відео виступу талановитого українця з'явилося на Youtube.

Так, 20-річний Богдан Муха відкривав новий ефір "Голосу країни" з легендарною композицією групи Queen "The Show Must Go On".

Хлопець настільки шикарно і емоційно заспівав, що всі судді повернулися до нього після "сліпого прослуховування".

Олег Винник, у свою чергу, був ошелешений, коли розвернувся і побачив виконавця. Співак здивувався схожістю в зовнішності з Богданом Мухою і поцікавився: "Ми мій брат?".

Зрештою Богдан Муха вирішив піти в команду Олега Винника.

Користувачі також здивувалися схожістю в зовнішності між виконавцем і Олегом Винником, припустивши, що "підкорювач вовчиць" допоможе талановитому Богдану розкритися на всі 100%.

"Відмінний виступ, прям мороз по тілу", "дуже якісно і талановито", "вітаю Олега"," Голос супер"," Правда схожі, як брати"," удачі землякам", " Богдан, до мурашок!", "Красава!",- написали українці в коментарях.

Виступ на "Голосі країни" Богдана Мухи прокоментував і сам Олег Винник, опублікувавши у своєму Instagram кадри з ефіру.

"Продовжую знайомити вас зі своїми самородками-хлопець, в якому є зерно, талановитий і закоханий в рок-музику Богдан Муха", - підписав Олег Винник свіже відео в мікроблозі.

Нагадаємо, що Винник видав правду про стосунки між Кароль, Дорофєєвою і Монатіком на "Голос країни"

Як повідомляла Politeka, Винника підловили в потрібний момент на "Голосі країни", шанувальники ахнули

Також Politeka писала, що Олег Винник відправив у "нокаут" українок, погравши біцепсами на "Голосі країни"