Український співак Олег Винник задумався про те, що у нього може бути "невідомий" брат після нового випуску "Голосу країни"
Відео виступу талановитого українця з'явилося на Youtube.
Так, 20-річний Богдан Муха відкривав новий ефір "Голосу країни" з легендарною композицією групи Queen "The Show Must Go On".
Хлопець настільки шикарно і емоційно заспівав, що всі судді повернулися до нього після "сліпого прослуховування".
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Олег Винник, у свою чергу, був ошелешений, коли розвернувся і побачив виконавця. Співак здивувався схожістю в зовнішності з Богданом Мухою і поцікавився: "Ми мій брат?".
Зрештою Богдан Муха вирішив піти в команду Олега Винника.
Користувачі також здивувалися схожістю в зовнішності між виконавцем і Олегом Винником, припустивши, що "підкорювач вовчиць" допоможе талановитому Богдану розкритися на всі 100%.
"Відмінний виступ, прям мороз по тілу", "дуже якісно і талановито", "вітаю Олега"," Голос супер"," Правда схожі, як брати"," удачі землякам", " Богдан, до мурашок!", "Красава!",- написали українці в коментарях.
Виступ на "Голосі країни" Богдана Мухи прокоментував і сам Олег Винник, опублікувавши у своєму Instagram кадри з ефіру.
"Продовжую знайомити вас зі своїми самородками-хлопець, в якому є зерно, талановитий і закоханий в рок-музику Богдан Муха", - підписав Олег Винник свіже відео в мікроблозі.
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