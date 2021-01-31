Украинский певец Олег Винник заворожил поклонников образом на "Голосі країни"



Как передает Politeka.net, снимки артист опубликовал на своей страничке в Instagram.



"Погружаемся в мир под названием "Голос країни", - сообщил певец в подписи к посту.

На опубликованных кадрах Винник предстал в судейском кресле, максимально сосредоточившись над кнопкой.



Такой кард восхитил поклонников певца, которые не скупились на лестные комментарии для своего любимца.



"С нетерпением ждем вечер!", "Дорогой Олег Винник мы все тебя, очень любим и будем любить и дальше ты лучший кумир, вы наш мотиватор Олег Винник, просто запомни, что мы всегда будем с тобой, мы всегда тебя поддержи, в сложную минуту", - писали под постом.





Напомним, что гордый Олег Винник показал Пономареву, на что способна его красотка-жена: "Аж мурашки по коже...".

Также Politeka писала, что Олег Винник покорил элегантностью в новом образе для "Голосу країни": "Волчицы упадут штабелями".